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Трамп: От коронавируса могут умереть 100 тысяч американцев

Трамп: От коронавируса могут умереть 100 тысяч американцев
08:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости мира:Дональд Трамп предполагает, что COVID-19 может унести жизни около 100 тысяч американцев.

Президент США Дональд Трамп изменил свой прогроз по смертности в стране от коронавируса и утверждает, что COVID-19 может унести жизни до 100 тыс. американцев. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что в прошлом месяце Трамп заявлял, что ожидает около 60 тыс. смертей в США от коронавируса.

"Мы потеряем от 75, 80 до 100 000 человек", - сказал президент США, назвав это "ужасной" ситуацией.

Трамп утверждал, что без действий его администрации "минимум потеряли бы два миллиона, четыре миллиона, пять миллионов, это минимум".

Трамп рассказал, когда в США создадут вакцину от коронавируса

Американский лидер отметил также, что в целом поддерживает усилия губернаторов по преодолению кризиса, заявив, что в каждом штате будет свой подход к открытию своей экономики.

"Это пройдет", - заверил он, неоднократно называя вспышку "чумой".

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США, Вакцина, Президент, Штаты, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
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