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Разведка США: Китай скрывал масштабы распространения COVID-19

Разведка США: Китай скрывал масштабы распространения COVID-19
09:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Китай скрывал масштабы распространения COVID-19, чтобы запастись за рубежом медицинскими товарами.

Китай с после обнаружения COVID-19 скрывал информацию об опасности и истинных масштабах эпидемии внутри страны, чтобы иметь возможность расширить импорт товаров медицинского назначения, говорится в докладе американских разведслужб.

Китайские лидеры "намеренно скрыли серьезность" инфекции от всего мира в начале января, сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на доклад разведки министерства внутренней безопасности от 1 мая.

В документе отмечается, что Китай увеличил импорт и сократил экспорт медицинских товаров, однако пытался скрыть это, "отрицая наличие экспортных ограничений и задерживая предоставление своих торговых данных".

В докладе также говорится, что Китай воздержался от информирования Всемирной организации здравоохранения в январе о том, что коронавирус передается от человека человеку, параллельно расширив импорт масок для лица, хирургических халатов и перчаток.

Трамп опроверг информацию о том, что разведка предупреждала его о COVID-19 еще в январе

Американские власти последовательно обвиняют КНР в сокрытии информации о коронавирусе, что в итоге привело к пандемии, поскольку страны мира не смогли должным образом подготовиться к борьбе с инфекцией. Так госсекретарь США Майк Помпео заявил в воскресенье, что Китай виновен в распространение вируса и должен нести за это ответственность.

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Китай, США, Коронавирус, Covid-19.
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