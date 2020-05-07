Трамп: Мы пережили худшую атаку, которая когда-либо была в США

Новости мира:Трамп заявил, что коронакризис хуже Перл-Харбора и теракта 11 сентября.

Президент США Дональд Трамп заявил, что последствия пандемии коронавируса поразили Соединенные Штаты сильнее, чем Перл-Харбор во время Второй мировой войны или теракт 11 сентября 2001 года.

Об этом Трамп сказал в среду журналистам в Белом доме, сообщает AFP

"Мы пережили худшую атаку, которая когда-либо была в нашей стране. Это хуже, чем Перл-Харбор. Это хуже, чем Всемирный торговый центр (теракт 11 сентября 2001 года – ред.) и этого не должно было случиться", - сказал Трамп.

Как известно, неожиданная атака Японии в 1941 году на военно-морскую базу в Перл-Харборе на Гавайях втянула США во Вторую мировую войну.

В результате террористических атак 11 сентября 2001 года погибло около 3000 человек, в основном во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке, что привело к двум десятилетиям войн США и антитеррористическим операциям в Ираке, Афганистане и других странах.

Сейчас более 70 000 американцев погибли в результате глобальной пандемии коронавируса, в то время как жесткие меры по социальному дистанцированию привели к закрытию значительной части экономики.