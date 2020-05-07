Выборы в США: Байден в опросах опережает Трампа

Новости мира:Байден опережает Трампа в предвыборных рейтингах.

Последние соцопросы в США показали, что экс-вице-президент Джо Байден опережает нынешнего главу Дональда Трампа по крайней мере на несколько процентных пунктов в президентской гонке.

Об этом сообщает в среду американское издание The Hill.

Так, согласно последнему опросу Economst/YouGov, опубликованном в среду, Байдена поддерживают 46% зарегистрированных избирателей, в то время как Трамп имеет 42% поддержки. Еще 4% опрошенных заявили, что проголосуют за кого-то другого, а 5% отметили, что они не уверены в своем выборе.

Новое социологическое исследование продемонстрировало незначительное сокращение разрыва между Трампом и Байденом. На прошлой неделе разница составляла 6% (47% за Байдена и 41% на поддержку Трампа).

Выборы президента США должны состояться в первый вторник ноября этого года. На нынешнем этапе Республиканская и Демократическая партии еще не назвали официально своих номинантов, однако ожидается, что главная борьба в финале развернется между Дональдом Трампом и Джо Байденом.