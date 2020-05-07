Роспуск группы противодействия коронавирусу: Трамп столкнулся с волной критики

Новости мира:Трамп передумал расформировывать группу реагирования на COVID-19

После резкой критики относительно намерений Белого дома распустить целевую группу противодействия коронавирусу, на следующий же день президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается от этих планов.

Об этом он сказал журналистам в среду в Вашингтоне.

"До вчерашнего дня я не имел представления, насколько популярной является целевая группа, пока не начал говорить о ее роспуске", - пояснил Трамп изменении своего решения.

Он также сообщил, что получил много просьб не делать этого, в том числе "от уважаемых людей". Более того, Трамп отметил, что может расширить эту группу, добавив в нее нескольких других специалистов.

В этом контексте президент США отметил, что целевая группа будет работать, пока пандемия коронавируса не утихнет.