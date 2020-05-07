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Трамп наложил вето на резолюцию по применению силы в Иране

Трамп наложил вето на резолюцию по применению силы в Иране
07:33 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Дональд Трамп считает, что убийство Сулеймани было санкционировано резолюцией 2002 года.

Президент США Дональд Трамп в среду, 6 мая, наложил вето на резолюцию американского Конгресса об ограничении его полномочий по задействованию вооруженных сил в отношении Ирана. Глава американской администрации назвал документ "оскорбительным" для института президентства, передает DW.

Резолюция была представлена законодателями в Палате представителей, после того как командующий спецназом “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит 3 января по приказу Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада.

“Несмотря на то, что написано в резолюции, Соединенные Штаты сейчас не применяют силу в отношении Ирана”, — заявил американский лидер. “Мы живем во враждебном мире, полном растущих угроз, и Конституция США признает, что президент должен быть в состоянии предугадать дальнейшие шаги наших соперников и принять быстрые и решительные действия в ответ на них. Именно это я и сделал!”, — уверен Трамп. Он также высказал мнение, что операция в Ираке была санкционирована резолюцией Конгресса США с 2002 года, которая позволяет применение силы в этой стране.

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Резолюцию, касающуюся Ирана, в марте поддержало большинство членов Палаты представителей. До этого в феврале ее одобрил Сенат Конгресса США, где большинство принадлежит республиканцам.

Резолюция обязывала президента до начала военных действий против Ирана получить от Конгресса соответствующее разрешение. Если же боевые действия уже начаты, то администрация США в течение 30 дней должна прекратить их — до одобрения законодателей.

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США, Иран, Дональд Трамп, Убийство Сулеймани.
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