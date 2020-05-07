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В США застрелили ученого, который исследовал коронавирус

В США застрелили ученого, который исследовал коронавирус
11:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: csb.pitt.edu

Новости мира:В штате Пенсильвания (США) застрелили профессора университета Питтсбурга Бинг Лю, который исследовал коронавирус.

В американском штате Пенсильвания застрелили профессора Питтсбургского университета Бинга Лю, который исследовал коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию в округе Росс.

"Профессор Питсбургского университета, который был близок к обнаружению "очень весомых результатов" в исследовании COVID-19, был застрелен на выходных", - говорится в сообщении.

По словам местной полиции, тело Бинга Лю с огнестрельными ранениями было найдено еще в субботу.

Неподалеку от дома Лю правоохранители нашли мертвым в авто еще одного мужчину. По мнению следователей, второй мужчина сначала убил Лю, а потом покончил с собой.

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Правоохранители также считают, что мужчины знали друг друга. Однако мотив убийства до сих пор неизвестен.

Как отметили в самом университете, где работал Лю, профессор был близок к обнаружению «очень весомых результатов» в исследовании коронавируса.

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США, Полиция, Питтсбург, Коронавирус, Бинг Лю.
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