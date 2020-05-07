У военного из окружения Трампа выявили коронавирус

Новости мира:Американский военнослужащий, который работает в кампусе Белого дома, заболел коронавирусом.

Служащий военно-морского флота США, который является членом подразделения камердинеров - помощников президента Дональда Трампа, заразился коронавирусом.

Об этом информирует CNN.

"Медицинская служба Белого дома сообщила, что американский военнослужащий, который работает в кампусе Белого дома, получил положительный результат на коронавирус», - заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

Камердинеры являются членами элитной воинской части при Белом доме, и часто работают очень близко к президенту и его семье.

Имя больного военного на сегодняшний день не сообщали.

Как отметил Гидли, "президент и вице-президент сдали тесты, результаты оказались отрицательные, они остаются здоровыми".

Как сообщалось, по состоянию на 7 мая общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 3836181, из них 265356 летальных, выздоровели 1307606 человек.