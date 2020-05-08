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В США закрыли дело против пророссийского экс-советника Трампа

В США закрыли дело против пророссийского экс-советника Трампа
02:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Министерство юстиции США останавливает производство против пророссийского экс-советника Дональда Трампа.

Министерство юстиции США прекращает уголовное производство против бывшего советника Белого дома экс-генерала Майкла Флинна, известного своими пророссийскими взглядами.

Об этом сообщает CNN.

"Министерство юстиции прекращает уголовное дело против первого советника по вопросам национальной безопасности Дональда Трампа, Майкла Флинна, чья ложь о контактах с Россией три года назад заставила президента уволить его", - отмечается в сообщении.

Как отмечается, запрос на прекращение дела, поданный в четверг, стал внезапным завершением затяжного судебного дела, которое давала Трамповые основания для нападок на ФБР. Президент при этом ставил под сомнение правомерность "российского расследования" в целом.

В любом случае запрос окончательно должен утвердить суд.

При этом минюст назвал расследование ФБР относительно Флинна и его контактов с Россией таким, "которое не может основываться на фактах".

Напомним, Майкл Флинн был уволен из разведуправления Пентагона с генеральской должности. Он не скрывал связей с властью, более того, был внештатным экспертом российского пропагандистского канала RT.

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Несмотря на все предостережения, Трамп назначил его своим советником по вопросам нацбезопасности. Через 24 дня Флинн был уволен из Белого дома, ФБР возбудило против него дело.

В декабре 2017 года экс-генерал признал себя виновным в том, что лгал агентам ФБР о характере своих разговоров с послом России в США Сергеем Кисляком, которые состоялись за несколько недель до инаугурации Трампа. Ранее он утверждал, что не обсуждал санкций против РФ, введенных Соединенными Штатами.

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США, Дональд Трамп, Минюст США, Майкл Флинн.
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