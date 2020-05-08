В США закрыли дело против пророссийского экс-советника Трампа

Новости мира:Министерство юстиции США останавливает производство против пророссийского экс-советника Дональда Трампа.

Министерство юстиции США прекращает уголовное производство против бывшего советника Белого дома экс-генерала Майкла Флинна, известного своими пророссийскими взглядами.

Об этом сообщает CNN.

"Министерство юстиции прекращает уголовное дело против первого советника по вопросам национальной безопасности Дональда Трампа, Майкла Флинна, чья ложь о контактах с Россией три года назад заставила президента уволить его", - отмечается в сообщении.

Как отмечается, запрос на прекращение дела, поданный в четверг, стал внезапным завершением затяжного судебного дела, которое давала Трамповые основания для нападок на ФБР. Президент при этом ставил под сомнение правомерность "российского расследования" в целом.

В любом случае запрос окончательно должен утвердить суд.

При этом минюст назвал расследование ФБР относительно Флинна и его контактов с Россией таким, "которое не может основываться на фактах".

Напомним, Майкл Флинн был уволен из разведуправления Пентагона с генеральской должности. Он не скрывал связей с властью, более того, был внештатным экспертом российского пропагандистского канала RT.

Несмотря на все предостережения, Трамп назначил его своим советником по вопросам нацбезопасности. Через 24 дня Флинн был уволен из Белого дома, ФБР возбудило против него дело.

В декабре 2017 года экс-генерал признал себя виновным в том, что лгал агентам ФБР о характере своих разговоров с послом России в США Сергеем Кисляком, которые состоялись за несколько недель до инаугурации Трампа. Ранее он утверждал, что не обсуждал санкций против РФ, введенных Соединенными Штатами.