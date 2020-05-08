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Конгресс США усилит санкции против Китая из-за дискриминации уйгуров-мусульман

Конгресс США усилит санкции против Китая из-за дискриминации уйгуров-мусульман
04:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: wikimedia.org

Новости мира:Пекин осудил подготовку в США законодательства в поддержку уйгуров, назвав это "серьезным вмешательством" в его внутренние дела.

Сенат Конгресса США готовится к принятию законопроекта об ужесточении санкций против Китая в связи с репрессиями в отношении групп мусульманского меньшинства в стране.

Об этом сообщил лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл, сообщает Reuters.

"Я ожидаю, что в ближайшее время Сенат примет "уйгурский" закон о политике в области прав человека", - сказал Макконнелл в своем выступлении перед Сенатом.

По его словам, двухпартийный законопроект, представленный сенатором-республиканцем Марко Рубио, будет побуждать президента Дональда Трампа применять целенаправленные санкции против тех, кто несет ответственность за репрессии в Китае.

Помимо уйгуров, законопроект охватывает другие группы мусульманских меньшинств в КНР.

Человек, знакомый с этим вопросом, на условиях анонимности сообщил, что голосование может состояться уже на следующей неделе.

Пекин осудил подготовку в США законодательства в поддержку уйгуров. Китай считает это серьезным вмешательством в его внутренние дела, которое может повлиять на двустороннее сотрудничество с Вашингтоном.

По оценкам Организации Объединенных Наций, в последние годы в лагерях в китайском районе Синьцзян содержится более миллиона мусульман-уйгуров. По данным организации Human Rights Watch, уйгуров помещают в тюрьмы и воспитательные лагеря; за миллионами людей организована постоянная видеослежка, а их социальное положение и судьба зависят от баллов, начисленных в системе "социального кредита". Китайские чиновники объясняют спецмеры в отношении уйгуров необходимостью искоренения "терроризма".

Уйгуры — тюркоязычный народ, который в подавляющем большинстве живет в регионе Синьцзян на крайнем западе Китая, получившем название Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. По вероисповеданию уйгуры — мусульмане-сунниты.

В КНР большинство верующих исповедуют традиционную китайскую религию — даосизм. Кроме того, в религиозном мировоззрении китайцев распространен синкретизм, сочетающий конфуцианство, даосизм и буддизм.

Напоминаем, в октябре 2019-го США уже ввели санкции в отношении Китая, вызванные притеснением уйгуров. Санкции означают ограничения на поставки этим компаниям американской продукции.

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Китай, Санкции, Конгресс США.
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