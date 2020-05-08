Коронавирус в США: за сутки более 2000 смертей от CОVID-19

Новости мира:В США за стуки количество смертельных исходов от связанных с коронавирусом заболеваний выросло на 2 тыс.

На 2 тыс. 045 человек выросло в США число жертв коронавируса CОVID-19 за минувшие стуки, сообщил ресурс Worldometer, специализирующийся на статистике по важнейшим мировым событиям.

По его данным, полученным из различных, в том числе официальных, источников, в США по состоянию на 05:00 пятницы от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 76 тыс. 884 человека, число инфицированных превысило 1 млн 290 тыс.

Всего в мире насчитывалось 3 млн. 909 тыс. 374 заразившихся CОVID-19, что на 91,9 тыс. превышает данные четверга. Излечились в мире более 1 млн 335 человек.

По данным служб здравоохранения Соединенных Штатов, число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 1 млн 287 тыс. человек, около 76,6 тыс. человек умерли с начала пандемии.

Между тем темпы роста заболеваемости и количества ежедневных летальных исходов несколько замедлились.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано 337,2 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения COVID-19 - около 26,3 тыс. человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено почти 135 тыс. инфицированных. Там от коронавируса умерли более 8,8 тыс. человек.

На третьем месте по количеству заболевших находится штате Массачусетс. Там зафиксировано почти свыше 73,7 тыс. инфицированных COVID-19. От коронавируса умерли около 4,6 тыс. человек.

Всего из заболевших коронавирусом в США к настоящему времени вылечились 214,93 тыс. человек.

Напомним, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 4 миллионам и уже составляет 3 845 607 человек.