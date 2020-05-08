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Пандемия: количество больных COVID-19 в мире приближается к четырем миллионам

Пандемия: количество больных COVID-19 в мире приближается к четырем миллионам
07:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:За минувшие сутки во всем мире зафиксировали 95,217 тысяч случаев заражения коронавирусом и 5566 смертей от болезни.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 4 миллионам и уже составляет 3 845 607 человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Наибольшее количество больных COVID-19 зарегистрированная в США (1 256 994 человек), Испании (221 447 человек) и Италии (215 858 человек). В пятерку стран-лидеров по количеству зараженных также входят Великобритания и Россия.

Больше всего новых больных обнаружили в США – более 29 тысяч. В России за это время подтвердили более 11 тысяч заражений, в Бразилии – почти 8,5 тысяч, в Великобритании – 5,6 тысяч, в Перу – более 3 тысяч.

В Испании, которая ранее была лидером по темпам распространения болезни, за минувшие сутки диагностировали 3173 случая заражения. 

Больше всего смертей за указанный период зарегистрировали также в США – 2109 жертв. Кроме того, в Бразилии погибли 600 человек, в Великобритании – 539, в Италии – 274, в Испании – 213, в Мексике – 197, во Франции – 178 и 176 жертв в Канаде. 

Излечились от недуга 1 284 741 пациент.

Вследствие осложнений, вызванных болезнью COVID-19, от начала пандемии умерли 269 567 человек.

Как сообщалось, по состоянию на 7 мая было зафиксировано 3 755 341 случай заболевания COVID-19. Таким образом, количество новых заражений за сутки выросло на 90 266 случаев.

В Украине 6 мая зафиксировано 507 новых случаев заболевания коронавирус, 13 человек 6 мая скончалась, еще 299 человек побороли COVID-19.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 13691 человек, из них 933 детей и 2660 медработников. В общем выздоровели 2396 человек, умерли от коронавируса 340 человек.

Напомним, глава ВОЗ уверяет, что пандемия завершится нескоро. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа инфицированных коронавирусом COVID-19 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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