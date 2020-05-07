Карта коронавируса в Украине и мире 7 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 7 мая в Украине подтвержден 13 691 случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них 507 - за последние сутки.

На амбулаторном лечении находятся 9498 пациентов, в том числе 763 ребенка и 2193 медработника. Нуждались в госпитализации - 4193 человек, в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких -178 человек, в том числе один ребенок и 15 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 340 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 2396 пациентов выздоровели, из них 563 медработники.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 07.05.2020

За минувшие сутки направлено на амбулаторное лечение было 194 человека, в том числе 19 детей и 81 медработник (с начала пандемии оно было назначено 9 498 пациентам, из них 763 ребенка и 2 193 медицинских работника).

На госпитализацию за сутки было направлено 313 человек, в том числе 9 детей и 28 медработников (с начала пандемии госпитализация была назначена 4 193 пациентам, из них 170 детей и 467 медицинских работников). Из них к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключили 9 человек (с начала пандемии – 178, в том числе один ребенок и 15 медиков).

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 7 мая в мире зарегистрировали 3 755 379 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. 263 831 человек скончался.

Лидером по количеству заражений остаются США. Число умерших достигло 73 431, заболевших - 1 228 603.

Испания сообщает о 220 325 случаях COVID-19, 25 857 человек скончались. В Италии зафиксировано 214 457 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 29 684 летальные.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Заражение коронавирусом по разным странам на 07.05.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

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