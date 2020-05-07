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В Украине коронавирусом заболело 2 260 медиков

В Украине коронавирусом заболело 2 260 медиков
11:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:За последние сутки коронавирус выявили у 507 украинцев, из них 28 детей и 109 медицинских работников.

С начала пандемии в Украине на COVID-19 заболело уже 2 260 медиков и 933 ребенка. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболело 507 человек, из них 28 детей и 109 медицинских работников. Были госпитализированы 313 человек, зафиксировано 13 летальных случаев, 299 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии заболело 13 691 человек, из них 933 ребенка, а также 2 660 медицинских работников... За предыдущие сутки совершено 7018 исследований методом ПЦР", - отметил он.

При этом, по его словам, в целом выписаны 2396 человек, а летальных случаев 340.

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Так, по его словам, за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 было зафиксировано в Одесской и Черновицкой областях.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев в Одесской и Черновицкой области - по 63 случая, а также в Днепропетровской области - 56", - добавил Степанов.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки 507 новых случаев заболевания Covid-19, 13 ранее заболевших умерли, 299 выздоровели, 10 955 активных случаев.

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ВОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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