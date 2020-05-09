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Безработица в США достигла исторического максимума

Безработица в США достигла исторического максимума
00:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В США почти 33,5 млн американцев потеряли работу из-за коронавируса.

Количество людей, которые потеряли работу в США из-за пандемии COVID-19, превысило 33 млн человек, что является худшим показателем в стране со времен Великой депрессии.

Об этом сообщает в пятницу американский телеканал ABC News со ссылкой на данные правительства.

"Почти 33,5 млн американцев потеряли работу и подали заявки на пособие по безработице за последние семь недель - это чрезвычайный и рекордный показатель, который отражает почти полное замедление американской экономики", - отмечается в сообщении.

Так, по официальной статистике, уровень безработицы в США в апреле достиг 14,7%, что является самым высоким показателем после Великой депрессии. Лишь в феврале, до пандемии уровень безработицы составлял лишь 3,5%, и это был 50-летний минимум.

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Напоминаем, Соединенные Штаты больше всего пострадали от последствий распространения COVID-19. Так, по состоянию на 8 мая в США зафиксировано 1,268 млн инфицированных лиц. При этом 76,1 тыс. человек умерли, более 195 тыс. выздоровели полностью.

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США, Безработица, Экономика, Коронавирус, Covid-19.
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