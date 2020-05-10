В США планируют занятся разработкой искусственного интеллекта

Новости мира:Американские военные хотят получить искусственный интеллект, который позволит истребителям более эффективно вести маневренные воздушные бои.

Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) выделило американской компании Dynetics 12,3 миллиона долларов на разработку искусственного интеллекта для воздушного боя.

Об этом сообщает Airforce-technology.

Речь идет о так называемом первом этапе программы Air Combat Evolution (ACE). Он продлится 18 месяцев и заложит основу для будущих испытаний искусственного интеллекта с участием пилотируемых и беспилотных платформ. В дальнейшем предполагается проведение второго и третьего этапов, в рамках которых концепцию проработают более тщательно.

В итоге американские военные хотят получить искусственный интеллект, который позволит истребителям более эффективно вести маневренные воздушные бои.

Как сообщалось, компания Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом для ВВС Австралии.