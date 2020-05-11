COVID-19 в США: В Нью-Йорке трое детей скончались от новой болезни

Новости мира:Из-за токсического шока в Нью-Йорке умерли двое детей 7 и 5 лет и подросток.

Штат Нью-Йорк расследует 85 случаев нового заболевания у детей, связанного с коронавирусом.

Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо, передает Голос Америки.

"Симптомы похожи на синдром токсического шока. Это не является нормальным случаем COVID. Случаи COVID обычно имеют респираторный характер", - сказал Куомо.

А синдром токсического шока представляет собой воспаление кровеносных сосудов. "Иногда это воспаление в сердце. Возможно, похожие случаи поступали в больницы, но их не сопоставляли с COVID, потому что они не похожи на коронавирус".

Из-за этого токсического шока в Нью-Йорке умерли двое детей 7 и 5 лет и подросток.

Новая болезнь также похожа на синдром Кавасаки, при котором возможно, в частности, образование аневризм, тромбозов и разрывов сосудистой стенки.

Симптомы токсического шока сейчас зафиксировали только у детей преимущественно школьного возраста, они развились от нескольких дней до недели после того, как ребенок заболел коронавирусом.

"Хотя эта болезнь редкая, мы просим родителей быть бдительными", - написал Куомо в Twitter.

Родителям советуют немедленно обратиться за помощью, если ребенок имеет длительную лихорадку (свыше пяти дней), затрудненное кормление (младенцев), сильную боль в животе, диарею или рвоту, изменение цвета кожи, проблемное дыхание.

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