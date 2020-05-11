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США запустят на орбиту секретный мини-шаттл

США запустят на орбиту секретный мини-шаттл
09:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Космические силы США запустят на орбиту Земли секретный мини-шаттл X-37B, но его новая миссия будет не слишком секретной.

Космические силы США запустят на орбиту Земли мини-шаттл X-37B. Космический аппарат отправится в шестую миссию 16 мая с мыса Канаверал, сообщает Громадське со ссылкой на Engadget.

Несмотря на то, что он принадлежит Военно-воздушным силам США, контролировать запуск, ход экспериментов и посадку будут вновь созданные Космические силы.

Этот беспилотный мини-шаттл начал свои миссии в 2010 году, фактически он был платформой для "экспериментального полезного груза", с которым проводили опыты на орбите.

Что именно это были за исследования, ВВС США конкретно не говорили.

B попал на фото Последнюю миссию аппарат завершил в конце 2019 года, он пробыл на орбите 780 дней, что на 240 больше, чем было запланировано изначально.

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Но о новой миссии американские военные говорят более охотно - шаттл доставит в космос спутник FalconSat-8. Он создан Академией ВВС США и является образовательной платформой.

В частности, ученые будут изучать реакции различных материалов на пребывание в космосе, следить, как космическое излучение влияет на семена, а также будут изучать, как солнечная энергия превращается в радиочастотную микроволновую энергию.

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США, Земля, ВВС США, FalconSat-8, Мини-шаттл.
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