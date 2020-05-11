В Техасе при стрельбе в парке ранены пять человек

Новости мира:В парке американского города Форт-Уэрт (штат Техас) во время стрельбы ранены по меньшей мере пять человек.

В результате стрельбы в парке города Форт-Уэрт (штат Техас, США) пострадали 5 человек. Об этом сообщает газета The Dallas Morning News.

Сообщения о стрельбе в парке Village Creek, где находились около 600 человек, поступили в полицию в воскресенье около 19:00 по местному времени (11 мая, 03:00 по киевскому времени).

По словам очевидцев, сначала в парке запускали фейерверки, после чего раздались около 30 выстрелов.

Всех пострадавших направили в местную больницу, состояние двух из них оценивается как критическое.

Возле АЗС в окрестностях парка была зафиксирована еще одна стрельба. Причины стрельбы и другие подробности случившегося неизвестны.