Скачать
Понедельник, 11.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Адаптивный карантин в Украине: Зеленский рассказал, что будет обязательным при введении
Адаптивный карантин в Украине: Зеленский рассказал, что будет обязательным при введении
Шмыгаль объяснил, почему медикам не выплатили надбавки за март
Шмыгаль объяснил, почему медикам не выплатили надбавки за март
Игрок Бенфики заразился коронавирусом
Игрок Бенфики заразился коронавирусом
Умер 92-летний комедийный актер Джерри Стиллер
Умер 92-летний комедийный актер Джерри Стиллер

Для избежания судебного преследования Тимошенко: Нью-йоркская юридическая фирма заплатила $11 млн

Для избежания судебного преследования Тимошенко: Нью-йоркская юридическая фирма заплатила $11 млн
15:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: unsplash.com

Новости мира:Юридическая фирма Нью-Йорка заплатила 11 млн долларов, чтобы избежать судебного преследования со стороны Юлии Тимошенко.

Нью-йоркская юридическая фирма "Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom" заплатила 11 млн долларов или больше, чтобы избежать судебного преследования со стороны бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая обвинила фирму в содействии ее политическому преследованию, сообщила "The New York Times".

"Работа Skadden в Украине, которая уже привела к федеральным расследованиям и большим штрафам, была сосредоточена вокруг отчета, подготовленного фирмой, которую союзники господина Януковича (экс-президента Украины - ИФ) использовали, чтобы попытаться оправдать обращение его правительства с госпожой Тимошенко, ведущим конкурентом господина Януковича. С 2011 года она была заключена в тюрьму по обвинению в злоупотреблении служебным положением, которое международное сообщество широко осудило как политически мотивированное", - говорится в статье издания, опубликованной в воскресенье.

Издание отмечает со ссылкой на людей, знакомых с урегулированием, что "Skadden" заплатила 11 млн долларов или больше, чтобы уладить дело до подачи иска.

Несмотря на COVID-19 у подчиненного: вице-президент США не пойдет на карантин

" Средства из урегулирования, похоже, были переданы через "Reid Collins" (юридическая фирма - ИФ) госпоже Тимошенко и господину Власенко (адвокат Тимошенко - ИФ). Эта договоренность, как представляется, отражена в записях, поданных госпожой Тимошенко и господином Власенко в украинское правительство, которые показывают, что каждый из них получил около 5,5 млн долларов "Reid Collins" с июля по прошлый месяц", - отмечается в материале.

Говорится, что записи не упоминают фирму "Skadden". В частности, в своих заявках Власенко характеризовал деньги как "иностранный доход", а Тимошенко описала это в заявлении в этом месяце как "компенсацию за ущерб, нанесенный политическими репрессиями 2011–2014 годов, который был получен в Соединенных Штатах на стадии досудебного урегулирования".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Юлия Тимошенко, США, Нью-Йорк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Последняя цифра Вашего года рождения расскажет о Вас многое
02 Зарплата или трудовой стаж: от чего зависит индексация пенсий в Украине
03 США отправят на орбиту секретный космический самолет
04 Глава Минздрава: Не понимаю, почему врач должен получать меньше прокурора
05 Заразилась на крестинах: в Харькове от коронавируса умерла медсестра
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Зеленский: Надо помочь бизнесу во время и после карантина
Зимний май: в Украине ударят ночные заморозки
Зимний май: в Украине ударят ночные заморозки
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 мая
Ретроградная Венера с 13 мая по 25 июня: что запрещено делать
Ретроградная Венера с 13 мая по 25 июня: что запрещено делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь