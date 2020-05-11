Несмотря на COVID-19 у подчиненного: вице-президент США не пойдет на карантин

Новости мира:Несмотря на коронавируса у подчиненного, вице-президент США не пойдей на карантин.

После выявления инфицирования коронавирусом пресс-секретаря вице-президента США Майка Пенса представитель последнего заявил, что результаты теста самого вице-президента отрицательные, и он вернется в Белый дом в понедельник.

Об этом сообщает Голос Америки.

Так, по меньшей мере два сотрудника Белого дома заразились коронавирусом, в частности, представитель личной обслуги президента Дональда Трампа. Также Трамп подтвердил, что результаты теста Кэти Миллер, пресс-секретаря Пенса, которая также является женой помощника Трампа Стивена Миллера, оказались положительными.

"Вице-президент Пенс продолжит выполнять рекомендации медицинского подразделения Белого дома и не находится в карантине", - заявил при этом его представитель Девин О'Мэлли.

Доктор Энтони Фаучи, главный эксперт Белого дома в борьбе с коронавирусом, находится в самоизоляции, хотя его тест дал отрицательный результат.

Всего в США выявлено более 1,3 миллиона инфицированных, более 80 000 человек умерли. Самый серьезный удар эпидемия нанесла по штату Нью-Йорк, где на воскресенье было 335 395 выявленных случаев заболевания и 26 670 смертей.

При этом некоторые районы штата Нью-Йорк и соседних штатов настроены на частичное возобновление работы бизнеса с 15 мая, после того как некоторые штаты с более низкими показателями инфицированности начали ослаблять ограничения.