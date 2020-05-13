"Акт чистого зла": США осуждают эскалацию конфликта в Афганистане

Новости мира:Штаты призвали правительство Афганистана и талибов к взаимодействию.

Официальный Вашингтон назвал двойное террористическое нападение в Афганистане "актом чистого зла" и призвал правительство страны и талибов не воевать, а взаимодействовать для того, чтобы привлечь нападавших к ответственности.

С таким официальным заявлением выступил во вторник государственный секретарь США Майкл Помпео.

"Во время священного месяца Рамадан и на фоне угрозы COVID-19 это двойное нападение особенно ужасно. Мы обращаем внимание, что талибы отрицали любую ответственность и осудили обе атаки, назвав их ужасными. Талибан и правительство Афганистана должны взаимодействовать для привлечения виновных к ответственности", - заявил глава американской дипломатии.

Как подчеркнул Помпео, пока в стране не будет достигнуто устойчивое уменьшения уровня насилия, а также достаточный прогресс в отношении политического урегулирования, Афганистан будет оставаться уязвимым к терроризму.

"Афганский народ заслуживает свободное от террора будущее, поэтому нынешний мирный процесс продолжает представлять критически важную перспективу для афганцев объединиться для создания единого фронта против угрозы терроризма", - подчеркнул Помпео.

Как сообщалось ранее, во вторник в Афганистане произошли два нападения террористов. В частности в Кабуле боевики захватили одну из важнейших больниц с родильным домом, где убили 13 мирных людей, в том числе новорожденных младенцев и молодых мам. В провинции Нангархар террорист-смертник подорвал заряд во время погребальной процессии, унеся жизни 26 человек и ранив 68 человек.