В США отказались от пожароопасных российских аппаратов ИВЛ

Новости мира:Российские аппараты ИВЛ не рассчитаны на электросеть США и оказались пожароопасными, в связи с чем будут переданы федеральным органам власти.

Американские больницы так и не нашли применения российским аппаратам ИВЛ, которые были доставлены в качестве "гумпомощи", и вернули их федеральной власти на склады, поскольку они не рассчитаны на электросеть США и оказались пожароопасными. Об этом сообщает во вторник популярное издание BuzzFeed.

"Десятки аппаратов, отправленных из Москвы в Нью-Йорк и Нью-Джерси для помощи их больницам в реагировании на вспышку коронавируса, остались неиспользованными, и теперь будут переданы федеральным органам власти", - замечает издание.

Так, по информации местных органов власти, из штата Нью-Йорк в Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США будут возвращены 30 российских аппаратов ИВЛ, из Нью-Джерси – 15 таких единиц. При этом, власть на местах дипломатично сформулировала отказ тем, что кривая заболеваний, к счастью, не была такой высокой, поэтому российское медоборудование не понадобилось.

Издание отмечает: "Американское оборудование предназначено для работы в сети 110 вольт, тогда как российское оборудование рассчитано на электроэнергию 220 вольт".

Американским больницам, вероятно, повезло, что эти аппараты так и не были подключены, учитывая пожары, вызванные оборудованием ИВЛ в самой России. По данным российских СМИ, во вторник один из таких аппаратов загорелся в больнице Санкт-Петербурга, не выдержав нагрузки. В результате погибли 5 человек, в том числе подключенный к аппарату пациент, а также еще четверо отравились угарным газом. Подобный случай произошел также в Москве.

При этом, в Федеральном агентстве США по чрезвычайным ситуациям отметили, что знают об инцидентах с ИВЛ в России. "Выводы расследования, проведенного российскими властями пожаров, помогут нам принять решение относительно дальнейшего применения этих аппаратов", - добавила пресс-секретарь.

Как сообщалось, 1 апреля, после разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, российский транспортный самолет приземлился в аэропорту Нью-Йорка с грузом, который российская пропаганда громко прорекламировала как "гуманитарную помощь" для США. На следующий день Государственный департамент сообщил, что это была партия медсредств, купленных в России Соединенными Штатами. Позже стало известно, что Россия выставила счет за свою "гумпомощь" в размере $600 тысяч.