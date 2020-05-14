На Соединенные Штаты надвигается масштабный ураган

Новости мира:При этом вероятность образования урагана оценивается как высокая в течение следующих пяти дней.

Первый в этом году ураган, который может ударить по странам бассейна Карибского моря и Соединенных Штатах Америки, начал формироваться в Атлантическом океане. Об этом сообщает Национальный центр наблюдения за ураганами США.

"Ожидается, что в конце этой недели на расстоянии нескольких сотен миль к северу от Багамских островов будет развиваться широкая зона низкого давления. Экологические условия являются благоприятными для постепенного развития этой системы, и вероятно в эти выходные образуется субтропическая зона низкого давления или ураган, который будет продвигаться на северо-восток вдоль западной Атлантики", - говорится в сводках метеорологов.

Обычно начало сезона ураганов в этой части света приходится на июнь, однако в этом году оно, судя по всему, сместилось на несколько недель.

Как известно, за последние годы США и страны Центральной Америки неоднократно страдали от разрушительной стихии, которая опустошала целые регионы. В прошлом году ураган 5-й категории "Дориан" нанес ущерб на $4,68 млрд, его жертвами стали 84 человека. В 2017-м "Харви" разрушил инфраструктуру нескольких стран на $30 млрд. Наиболее опустошительным за последние десятилетия считается "Катрина" - в 2005 году этот ураган унес около полутора тысяч жизней и причинил убытков на $125 млрд.