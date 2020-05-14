В США 27 млн человек могут лишиться медстраховки

Новости мира:В США 27 млн человек могут лишиться медицинского страхования из-за потери работы в связи с пандемией коронавируса.

Из-за огромного роста безработицы около 27 млн человек в США могут лишиться медицинской страховки в разгар пандемии коронавируса. Причина заключается в том, что большинство жителей США застрахованы через работодателя. После потери работы их страховой договор может очень быстро потерять силу. Об этом говорится в исследовании некоммерческой организации Kaiser Family Foundation (KFF), опубликованном в среду, 13 мая, передает DW.

В свою очередь эксперты KFF отмечают, что около 21 млн человек имеют право претендовать на государственную помощь в связи с потерей страховки, но во время пандемии многие могут из-за бюрократических преград и недостаточного количества субсидий остаться без страхового полиса.

“Остается неясным, будут ли люди, потерявшие страховку, заключать новый договор”, — подчеркивают авторы исследования.

С марта текущего года в США на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, более 33 млн человек подали заявки на пособие по безработице. Соединенные Штаты остаются практически единственной страной с развитой экономикой, в которой нет государственной системы обязательного медицинского страхования.

На данный момент там зафиксировано наибольшее количество инфицированных коронавируса в мире — почти 1,4 млн человек. Более 84 тысяч человек умерли от последствий заболевания.