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Выборы в США: Байден опережает Трампа в предвыборной гонке

Выборы в США: Байден опережает Трампа в предвыборной гонке
09:02 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:На национальном уровне Байден лидирует среди избирателей в возрасте от 65 лет.

Бывший вице-президент США Джо Байден опередил действующего президента Дональда Трампа в предвыборной гонке. Такое исследования компании SSRS опубликовало CNN.

По данным исследования, Байдена поддерживают 51 процент зарегистрированных избирателей, 46 процентов предпочитают Трампу. При этом “на полях битвы” преимущество остается за Трампом, его поддерживают 52 процента.

Также отмечается, что Байден более популярен у женщин, темнокожих и избирателей старше 45 лет. Трамп при этом имеет преимущество среди белого населения. Отмечается, что в опросе участвовали 1112 респондентов.

Джо Байден считается одним из главных конкурентов действующего главы государства на президентских выборах в 2020 году. Его кандидатуру поддержали сенатор Берни Сандерс, экс-президент США Барак Обама, сенатор Элизабет Уоррен, а также бывший кандидат в президенты США и госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Выборы в США: Байден в опросах опережает Трампа

При этом его кампания проходит на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, бывшие помощницы заявляют о непристойном поведении с его стороны.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Вероятно, от Республиканской партии будет избираться действующий президент Дональд Трамп, со стороны демократов, скорее всего, кандидатом станет Джо Байден.

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США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы в США.
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