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Отношения США с Китаем: Трамп допустил полный разрыв

Отношения США с Китаем: Трамп допустил полный разрыв
18:44 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут полностью прекратить отношения с Китаем из-за его роли в начале пандемии коронавируса.

Президент США Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут полностью прекратить отношения с Китаем из-за его роли в начале пандемии коронавируса.

Об этом он заявил в интервью Fox Business.

"Есть много вещей, которые мы могли бы сделать, например, разорвать отношения", — сказал Трамп.

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Сообщается, что администрация Трампа обдумывает пути возможного наказания или получения финансовой компенсации от Китая за, вероятно, ложную информацию о коронавирусе.

В Белом доме считают, что, если разрыв всех отношений произойдет — это сэкономит США 500 млрд долларов.

Как сообщалось, что в Сенат Конгресса США внесли законопроект, позволяющий президенту Дональду Трампу ввести санкции против Китая за отказ в сотрудничестве при выяснении причин возникновения пандемии коронавируса. Это сделал во вторник, 12 мая, сенатор-республиканец Линдси Грэм.

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Китай, США, Америка.
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