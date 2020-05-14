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Четверг, 14.05.2020
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Поддержка туристической отрасли: правительство Франции представило план

Поддержка туристической отрасли: правительство Франции представило план
17:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Власти Франции объявляет план поддержки туристической отрасли из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Правительство Франции объявляет план поддержки туристической отрасли из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом заявил в четверг, 14 мая, премьер-министр Эдуар Филипп.

"Франция мобилизует инвестиционный план объемом 1,3 млрд евро. Вместе с частными инвестициями это обеспечит всего около 7 млрд евро финансирования", - заявил премьер.

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Он добавил, что туристические компании смогут получать до 10 тыс. евро помощи из Фонда солидарности, созданного для поддержки микропредприятий в связи с пандемией коронавируса.

В целом, по словам главы правительства, мероприятия, направленные на помощь туристической отрасли, будут стоить казне 18 миллиардов евро.

По данным французского правительства, в области туризма задействовано около 2 млн работников. Она приносит 8% ВВП страны.

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В 2019 году Францию посетило 90 миллионов туристов.

Как сообщалось, во Франции с 11 мая начался первый этап выхода из режима карантина.

Общее количество случаев заражения коронавирусом в стране достигло 178 060, из них умерло 27 074 человека.

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Франция, Туризм, Карантин, Коронавирус.
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