Поддержка туристической отрасли: правительство Франции представило план

Новости мира:Власти Франции объявляет план поддержки туристической отрасли из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Правительство Франции объявляет план поддержки туристической отрасли из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом заявил в четверг, 14 мая, премьер-министр Эдуар Филипп.

"Франция мобилизует инвестиционный план объемом 1,3 млрд евро. Вместе с частными инвестициями это обеспечит всего около 7 млрд евро финансирования", - заявил премьер.

Он добавил, что туристические компании смогут получать до 10 тыс. евро помощи из Фонда солидарности, созданного для поддержки микропредприятий в связи с пандемией коронавируса.

В целом, по словам главы правительства, мероприятия, направленные на помощь туристической отрасли, будут стоить казне 18 миллиардов евро.

По данным французского правительства, в области туризма задействовано около 2 млн работников. Она приносит 8% ВВП страны.

В 2019 году Францию посетило 90 миллионов туристов.

Как сообщалось, во Франции с 11 мая начался первый этап выхода из режима карантина.

Общее количество случаев заражения коронавирусом в стране достигло 178 060, из них умерло 27 074 человека.