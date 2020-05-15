Помпео осудил Китай за попытки похитить данные о лекарствах от COVID-19

Новости мира:Майк Помпео осудил попытки связанных с Китаем хакеров похитить американскую интеллектуальную собственность и данные, связанные с исследованиями коронавируса.

Госсекретарь США Майкл Помпео осудил попытки Китая похитить информацию о научных разработках против COVID-19 и призвал официальный Пекин прекратить подобную деятельность. Об этом говорится в заявлении главы Госдепартамента СШ.

"Соединенные Штаты осуждают кибер-попытки лиц, связанных с КНР, похитить интеллектуальную собственность США, а также данные о результатах исследований по COVID-19",- заявил Помпео.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты призывают Пекин "прекратить эту вредную деятельность".

Глава американской дипломатии сослался на оценки правоохранительных органов США, подчеркнув, что "потенциальное похищение этой информации ставит под угрозу предоставление безопасного, эффективного и квалифицированного лечения".

По словам Помпео, поведение Китая в киберпространстве является "продолжением контрпродуктивных действий" с самого начала пандемии COVID-19.

"Пока США, наши союзники и партнеры координируют коллективный, прозрачный ответ, чтобы спасти человеческие жизни, КНР и далее заставляет молчать ученых, журналистов и граждан и распространяет дезинформацию, что усиливает опасность этого кризиса", - заявил госсекретарь.

Как сообщалось, ФБР, а также Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры США официально подтвердили попытки Китая похитить информацию, связанную с разработками вакцины и лекарств против COVID-19.