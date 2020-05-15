Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 тестирование: Ляшко рассказал, при каких условиях и как его будут проводить
COVID-19 тестирование: Ляшко рассказал, при каких условиях и как его будут проводить
Ученые: COVID-19 может размножаться в кишечнике человека
Ученые рассказали, в каких частях тела может развиватся COVID-19
UFC Fight Night 172: результаты взвешивания
UFC Fight Night 172: результаты взвешивания
Том Харди может сыграть в сериале Джоша Транка о ЦРУ
Том Харди может сыграть в сериале Джоша Транка о ЦРУ

Пандемия COVID-19: Нью-Йорк становится эпицентром детского синдрома

Пандемия COVID-19: Нью-Йорк становится эпицентром детского синдрома
20:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В пределах Нью-Йорка медики зафиксировали уже 110 случаев заболевания детей неизвестным заболеванием.

Только в пределах одного мегаполиса Нью-Йорка медики зафиксировали уже 110 случаев заболевания детей неизвестным заболеванием, которое врачи характеризуют как мультисистемный воспалительный синдром и связывают его с COVID-19.

Об этом заявил в пятницу мэр города Билл де Блазио, сообщает ABC News.

"В городе Нью-Йорк сейчас выявлены 110 случаев педиатрического мультисистемного воспалительного синдрома, связанного с COVID-19", - заявил мэр мегаполиса.

Смягчение ограничений: в Чехии с 25 мая открывают рестораны, бары и бассейны

Он уточнил, что выявленный синдром по своим свойствам похож на болезнь Кавасаки, которая вызывает воспаление сосудов по всему телу и чаще всего поражает детей в возрасте до пяти лет.

Причем наибольшую часть больных детей (35%) составляют малыши в возрасте до четырех лет. Четверть, или 25% больных - это дети от пяти до девяти лет. Примерно столько же (24%) пациентов от 10 до 14 лет, и еще 16% - подростки от 15 до 21 года.

Между тем Департамент здравоохранения Нью-Йорк подчеркивает опасность детской болезни.

COVID-19: в Италии резко выросло суточное количество выздоровевших 

"Педиатрический мультисистемный воспалительный синдром (ПМВС) - это редкое заболевание, но оно угрожает жизни. Важно, чтобы родители были осведомлены о признаках и симптомах ПМВС. Симптомы включают постоянную лихорадку, сыпь, боль в животе и рвоту", - говорится  в Twitter-сообщении городского департамента здравоохранения.

Как сообщалось, два дня назад в США были зафиксированы в целом около 120 случаев ПМВС в трех соседних штатах - Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Америка, Синдром, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не переборщите: известно, кому противопоказано есть много огурцов
02 Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
03 Прогноз погоды на выходные: Украину накроют дожди и грозы
04 Ложь во благо: чего лучше не рассказывать детям
05 Ученый: Следующая пандемия может начаться в тропических лесах Амазонии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 15 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая
Как украинцы платят за коммуналку: в Минрегионе дали отчет
Как украинцы платят за коммуналку: в Минрегионе дали отчет
Go_A споет хит Верки Сердючки на домашнем онлайн-концерте &quot;Евровидения-2020&quot; (Видео)
Go_A споет хит Верки Сердючки на домашнем онлайн-концерте "Евровидения-2020" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь