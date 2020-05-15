Пандемия COVID-19: Нью-Йорк становится эпицентром детского синдрома

Новости мира:В пределах Нью-Йорка медики зафиксировали уже 110 случаев заболевания детей неизвестным заболеванием.

Только в пределах одного мегаполиса Нью-Йорка медики зафиксировали уже 110 случаев заболевания детей неизвестным заболеванием, которое врачи характеризуют как мультисистемный воспалительный синдром и связывают его с COVID-19.

Об этом заявил в пятницу мэр города Билл де Блазио, сообщает ABC News.

"В городе Нью-Йорк сейчас выявлены 110 случаев педиатрического мультисистемного воспалительного синдрома, связанного с COVID-19", - заявил мэр мегаполиса.

Он уточнил, что выявленный синдром по своим свойствам похож на болезнь Кавасаки, которая вызывает воспаление сосудов по всему телу и чаще всего поражает детей в возрасте до пяти лет.

Причем наибольшую часть больных детей (35%) составляют малыши в возрасте до четырех лет. Четверть, или 25% больных - это дети от пяти до девяти лет. Примерно столько же (24%) пациентов от 10 до 14 лет, и еще 16% - подростки от 15 до 21 года.

Между тем Департамент здравоохранения Нью-Йорк подчеркивает опасность детской болезни.

"Педиатрический мультисистемный воспалительный синдром (ПМВС) - это редкое заболевание, но оно угрожает жизни. Важно, чтобы родители были осведомлены о признаках и симптомах ПМВС. Симптомы включают постоянную лихорадку, сыпь, боль в животе и рвоту", - говорится в Twitter-сообщении городского департамента здравоохранения.

Как сообщалось, два дня назад в США были зафиксированы в целом около 120 случаев ПМВС в трех соседних штатах - Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут.