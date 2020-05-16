Очевидцы запечатлели на видео крушение истребителя в США

Новости мира:В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Raptor.

Очевидцы засняли на видео момент крушения истребителя пятого поколения F-22 Raptor в штате Флорида неподалеку от авиабазы Эглин ВВС США.

Видео опубликовано на YouTube-канале Kenny Do.

На записи видно, как от падающего самолета отваливаются детали. На других кадрах видно, как к месту крушения едут несколько пожарных машин. В результате происшествия пилот катапультировался, его госпитализировали.

Причины крушения истребителя пока неизвестны. Разбившийся самолет входил в 43-ю истребительную эскадрилью, которая занимается углубленной подготовкой пилотов F-22. Это одно из старейших авиационных соединений ВВС США, оно участвовало в обеих мировых войнах и войне во Вьетнаме.

Напоминаем, на северо-востоке Боливии вскоре после взлета потерпел крушение легкомоторный самолет ВВС страны - погибли все шесть человек, находившихся на его борту.