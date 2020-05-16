Истребитель ВВС США потерпел крушение во Флориде (Видео)

Новости мира:Во Флориде разбился истребитель ВВС США F-22 Raptor.

Во время учебного полета вблизи авиабазы ВВС США Эглин разбился военный истребитель F-22 Raptor. Обошлось без жертв. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВВС США на официальном сайте, передает УНН.

"Примерно в 9:15 утра 15 мая разбился истребитель F-22 Raptor с базы ВВС Эглин. Место катастрофы было примерно в 12 милях к северо-востоку от базы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пилот благополучно катапультировался из самолета и был транспортирован в больницу. Его состояние стабильное.

Предположительно кадры крушения истребителя F-22 Raptor 43-й истребительной эскадрильи 325-го истребительного авиакрыла ВВС США с авиабазы Эглин во Флориде. Инцидент произошел сегодня утром (по местному времени). Официально подтвержден чуть более часа назад. Пилот катапультирова pic.twitter.com/u3Ndt9Sm2p — Артем (@A_Yuzhakov) May 15, 2020

"Других лиц в самолете не было. Не было погибших людей, а также гражданского имущества, связанного с аварией. Миссией был обычный учебный полет. Совет офицеров проведет расследование аварии", - сообщили в ВВС США.