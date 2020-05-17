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Возобновление финансирования ВОЗ: Трамп заявил, что он рассматривает вопрос

Возобновление финансирования ВОЗ: Трамп заявил, что он рассматривает вопрос
07:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости мира:В США планируют возобновить финансирование ВОЗ.

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что его администрация рассматривает множество проектов, касающихся Всемирной организации здравоохранения, среди которых есть один, в соответствии с которым Вашингтон будет платить около 10% от своего бывшего вклада в ВОЗ.

Об этом пишет Reuters.

В своем сообщении в Twitter Трамп подчеркнул, что никакого окончательного решения принято не было и что американское финансирование всемирной организации здравоохранения остается замороженным.

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Ранее телекомпания Fox News сообщала, что США намерены частично возобновить выделение средств на работу ВОЗ.

Как сообщалось, в середине апреля Трамп заявил, что поручил своей администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ "до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса". По его словам, из-за неверных оценок и рекомендаций организации коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше людей, чем могло бы.

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США, Америка, ВОЗ, Коронавирус.
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