Выборы 2020: Блумберг готов потратить более $250 миллионов на поддержку Байдена

Новости мира:Блумберг готов дать $250 миллионов на поддержку Байдена на выборах президента США.

Бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг намерен выделить 250 миллионов долларов на поддержку экс-вице-президента США и представителя Демократической партии Джо Байдена на предстоящих президентских выборах в стране.

Об этом сообщает CNBC.

"Бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг собирается выделить крупную денежную сумму на поддержку экс-вице-президента США Джо Байдена на будущих президентских выборах. Пока непонятно, сколько именно потратит Блумберг, но некоторые люди, знакомые с этим вопросом, отметили, что он может выделить более 250 миллионов долларов на поддержку Байдена", - говорится в сообщении.

В то же время представители Байдена не подтвердили эту информацию. Но напомнили о том, что Блумберг официально поддержал бывшего вице-президента в марте, после снятия своей кандидатуры с президентской гонки.

Как сообщалось, Байден является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на президентских выборах

Поддержал Байдена и 44-й президент США Барак Обама.

Ожидается, что кандидатуру Байдена утвердят на съезде Демократической партии 17 августа.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Республиканскую партию, вероятнее всего, будет представлять Дональд Трамп.