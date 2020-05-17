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Пандемия: Обама раскритиковал действия администрации Трампа

Пандемия: Обама раскритиковал действия администрации Трампа
16:26 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Обама раскритиковал методы Трампа борьбы с Covid-19.

Экс-президент США Барак Обама считает, что администрация Дональда Трампа не справляется с эпидемией коронавируса в стране.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на видеообращение Обамы к студентам-выпускникам нескольких колледжей и университетов

 По мнению 44-го президента США, руководство страны даже не пытается делать вид, что контролирует сложную ситуацию, которая сложилась из-за эпидемии.

"Сейчас особые времена. Вы входите в мир, который переживает разрушительную пандемию и чудовищный экономический спад. Экономика США вслед за мировой переживает худший спад в современной истории. Масштабы бедствия далеко не ясны, но уже сейчас Конгресс и Белый дом выделили на борьбу с эпидемией больше 3 триллионов долларов. Эта пандемия больше, чем что-то еще, полностью и окончательно опровергла представление о том, будто многие руководители осознают, что делают. Многие из них даже не делают вид, что отвечают за что-либо", - сказал Обама.

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В американском политикуме действует негласное правило – бывшие президенты воздерживаются от прямой критики своих преемников. И Обама, следуя этой традиции, с 2017 года не высказывал недовольство действиями Дональда Трампа.

Однако на днях Обама открыто заявил, что поддерживает президентскую кампанию Джона Байдена, своего бывшего вице-президента. А во время группового звонка со своими бывшими сотрудниками экс-президент и вовсе назвал действия нынешнего правительства в условиях эпидемии "хаотичным бардаком".

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Барак Обама, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
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