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Эпидемия: во Франции за сутки от COVID-19 умерли 78 больных

Эпидемия: во Франции за сутки от COVID-19 умерли 78 больных
14:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В связи с распространением коронавируа во Франции за сутки от болезни скончались 78 человек.

Во Франции инфицированы коронавирусом более 142 тысяч человек. За сутки от COVID-19 умерли 78 человек.

Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья.

По состоянию на 16 мая во Франции с начала пандемии подтверждено 142 291 случай инфицирования коронавирусом; 27 625 людей умерли; 2 132 пациентов остаются в реанимации; 61 066 человек выписаны из больниц после выздоровления.

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Уточняется, что за предыдущие сутки зафиксировано 78 смертельных случаев от COVID-19; выявлено 372 новых инфицированных коронавирусом; госпитализированы 350 пациентов; 652 человека выздоровели и выписаны из больниц; 46 человек покинули отделение интенсивной терапии.

Эти показатели свидетельствуют о значительном замедлении темпов пандемии во Франции.

В стране с 11 мая продолжается реализация национальной стратегии выхода из режима карантина. 

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Постепенно открываются школы, учреждения торговли, небольшие музеи и библиотеки. Гражданам разрешено свободное передвижение. Но на расстояние больше 100 км от дома все еще необходимо заполнять специальную форму с указанием цели путешествия. Кроме того, разрешено посещение 290 пляжей, озер и других водоемов.

Правительство обеспечило массовое распространение защитник масок, ношение которых является обязательным в общественном транспорте. В некоторых муниципалитетах их бесплатно раздают на остановках. В некоторых регионах минимальное количество масок распространяется среди граждан бесплатно – средства защиты кладут в почтовые ящики по предварительному заказу через интернет.

Во Франции до 15 июня остаются ограничения на пересечение границы. Чрезвычайное санитарное положение в стране продлено до 10 июля.

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Франция, Жертвы, Коронавирус.
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