Скачать
Воскресенье, 17.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Расстрелянное возрождение": СБУ обнародовала архивные документы КГБ
"Расстрелянное возрождение": СБУ обнародовала архивные документы КГБ
"Местные власти не хотели говорить правду": ведущий эпидемиолог КНР вспомнил начало эпидемии в Ухане
В Китае признали, что власти поначалу занижали статистику по COVID-19
Промоутер Усика отреагировал на вызов борца Грицая
Промоутер Усика отреагировал на вызов борца Грицая
Представлена современная версия дизайна легендарного Mercedes 300SL (Фото)
Представлена современная версия дизайна легендарного Mercedes 300SL (Фото)

Демократы США инициировали очередное расследование против Трампа

Демократы США инициировали очередное расследование против Трампа
17:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Конгрессе США начали новое расследование против Трампа.

Демократы в Конгрессе США начали расследование против президента Соединенных Штатов Дональда Трампа относительно его увольнения чиновника Госдепа, который расследовал деятельность государственного секретаря Майка Помпео.

Об этом сообщает BBC.

"Демократы начали расследование в отношении увольнения президентом Дональдом Трампом со службы чиновника Государственного департамента Стива Линика, который вел расследование относительно Майка Помпео, подозревая его в злоупотреблении служебным положением", - говорится в сообщении.

Увольнение генерального инспектора Стива Линика называют в Демократической партии "политически мотивированным".

Сообщение о расследовании 16 мая появилось на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что планирует уволить генерального инспектора Госдепартамента Стива Линика. Демократы предположили, что Линик начал расследование правонарушений самого секретаря Помпео.

Пандемия: Обама раскритиковал действия администрации Трампа

Линик расследовал жалобы на то, что Помпео мог злоупотреблять работой подчиненных, обращаясь к ним с просьбой выполнять личные поручения, в частности, покупать еду и присматривать за его собакой. В рамках своего расследования демократы потребовали, чтобы администрация Трампа передала документы, связанные с увольнением Линика, а также информацию о расследовании.

Линик стал третьим уволенным Трампом чиновником, который изучал возможные неправомерные действия власти. Бывший прокурор Линик был назначен экс-президентом США Бараком Обамой для контроля над расходами и выявления любых злоупотреблений в Государственном департаменте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Конгресс США, Дональд Трамп, Майк Помпео, Стив Линик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Богдан прокомментировал идею об участии в выборах мэра Киева
02 Самые красивые шпионки в истории (Фото)
03 Какая крупа самая полезная для сердца и сосудов
04 Распространение COVID-19 можно предотвратить полосканием рта
05 Каков Ваш любимый цвет, такой и характер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 мая
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
Карта коронавируса в Украине и мире 17 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Первая леди Украины рассказала, каким нужно быть в современном обществе
Первая леди Украины рассказала, каким нужно быть в современном обществе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь