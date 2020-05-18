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Минобороны США раскрыли еще несколько эпизодов с НЛО

Минобороны США раскрыли еще несколько эпизодов с НЛО
03:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира:Все эти инциденты записаны как "докладе об опасных ситуациях", они не имеют грифа "секретно", поэтому их предоставили СМИ в ответ на запрос.

Министерство обороны США официально рассказал о еще 8 случаев встречи американских военных пилотов с объектами, которые квалифицируют как неопознанные летающие объекты.

Семь эпизодов произошли в 2013-2014 годах и один в 2019-ом. Все они зафиксированы над Атлантическим океаном, сообщает The New York Times.

Все эти инциденты записаны как «доклад об опасных ситуациях», они не имеют грифа «секретно», поэтому их предоставили СМИ в ответ на запрос.

В частности, один из случаев произошел в марте 2014 года, когда пилот палубного военного самолета F/A-18E/F Super Hornet увидел «неизвестный самолет небольшого размера, примерно размером с чемодан серебристого цвета».

Объект едва видели радары Военно-морских сил США, летать в этой зоне в это время было запрещено, поэтому объект представлял угрозу для самолетов ВМС.

Через месяц американский пилот встретился с двумя неизвестными объектами, которые идентифицировать не удалось. Они летели на большой скорости у побережья Вирджинии. Из доклада можно сделать вывод, что этот случай вызвал озабоченность у военных, они хотели немедленно установить, что это, чтобы предотвратить столкновения в воздухе.

В 2019 году лейтенант Райан Грейвс описал встречу с чем-то, похожим на летучую сферу, внутри которой был какой-то куб.

В целом большинство случаев связано с небольшими объектами, однако в некоторых случаях их земное происхождение было очевидным — один доклад говорит про красный метеозонд, которого не должно было быть в этом районе и так и не удалось установить его происхождение и владельца. В противном случае пилот увидел беспилотник с четырьмя винтами.

Чиновники Пентагона не описывают объекты как инопланетные и отмечают, что в большинстве таких случаев можно найти земное объяснение. Пилоты и ВМС США также избегают любых предположений относительно внеземного происхождения объектов.

Как отмечает издание, астрофизики также призывают не делать преждевременных выводов, ибо даже отсутствие правдоподобного объяснения возникновения этих объектов не является доказательством их внеземного происхождения.

Напоминаем, в конце апреля Пентагон официально обнародовал три видеозаписи с 2004 и 2015 годов, на которых якобы зафиксированы неопознанные летающие объекты.

На этот раз Пентагон предоставил только документы без видео.

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НЛО, Пентагон, Минобороны США.
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