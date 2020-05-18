Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за полмиллиона долларов

Новости мира:Легенда баскетбола Майкл Джордан продал на онлайн-аукционе Sotheby's свои старые кроссовки 1985 года за рекордные 560 тыс. долларов.

Бывшие кроссовки легендарного баскетболиста Майкла Джордана продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 560 тысяч долларов. Об этом повідолмили в Sotheby's.

Торги начались 8 мая и завершились 17 мая. Аукционный дом рассчитывал получить от продажи от 100 до 150 тысяч долларов.

Кроссовки модели Air Jordan 1 фирмы Nike создали в 1985 году за время выступления Джордана за Chicago Bulls.

Кроссовки Джордана не были одинаковы по размеру — правый больше левого.

Продажа совпала с показом документального сериала Netflix "Последний танец". В шести сериях фильма рассказывается о спортивной карьере Джордана и его борьбе за шестой титул NBA в сезоне 1997-98 годов.

Предыдущий рекорд в категории спортивной обуви был установлен Sotheby's в июле 2019 г. Тогда Nike Moon Shoe 1972 года ушли с молотка за 437,5 тыс. долларов.