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Назван лучший баскетболист в истории НБА

Назван лучший баскетболист в истории НБА
07:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Майкл Джордан - лучший баскетболист в истории НБА по версии ESPN.

Авторитетный американский спортивный телеканал ESPN составил рейтинг лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в истории.

Его возглавил легендарный Майкл Джордан - шестикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион, информирует сайт ESPN.

На второй позиции форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс, третий - Карим Абдул-Джабар.

Также в первую десятку вошли: Билл Расселл, Мэджик Джонсон, Уилт Чемберлен, Ларри Берд, Тим Данкан, Коби Брайант и Шакил О'Нил.

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Рейтинг составлен за всю 74-летнюю историю лиги. Эксперты обращали внимание как на ценность карьеры, так и на статистические показатели.

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Баскетбол, НБА, Майкл Джордан, Новости спорта, Новости баскетбола.
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