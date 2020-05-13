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Известный боксер хочет провести турнир легенд с участием братьев Кличко

Известный боксер хочет провести турнир легенд с участием братьев Кличко
22:20 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:В ринг могут вернуться Холифилд, Хэй и Льюис.

Легендарные украинские супертяжеловесы Виталий и Владимир Кличко могут стать участниками боксерского турнира. Соревнования легенд бокса хочет организовать американец Оливер Маккол.

55-летний Маккол, который в прошлом году провел последний поединок в профессиональной карьере, хочет провести турнир легенд в формате супершестерки. Помимо самого американца участниками соревнований должны стать братья Кличко, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис и Дэвид Хэй.

Маккол выступил с идеей провести такой турнир, комментируя возможное возвращение в ринг Майка Тайсона. Американец отметил, что Железный Майк откажется с ним драться.

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Виталий Кличко выступал на профи-ринге в 1996-2012 годах, добыв за это время 45 побед в 47 боях. Украинец уступал только Крису Берду и Ленноксу Льюису. После завершения карьеры ему вручили «вечный» пояс по версии WBC.

За профессиональную карьеру Владимир Кличко добыл 64 победы, уступив всего в пяти боях. Последний поединок на профессиональном ринге украинец провел 29 апреля 2017 года, досрочно проиграв Энтони Джошуа.

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Бокс, Братья Кличко, Новости бокса.
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