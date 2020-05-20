В санкционный список США попала еще одна китайская компания

Новости мира:США наложили санкции на компанию из Китая за сотрудничество с иранским авиаперевозчиком.

Офис контроля за иностранными активами США (OFAC) объявил о введении санкций против одной из логистических компаний Китая за сотрудничество с иранским авиаперевозчиком Mahan Air, ранее признанным приспешником терроризма.

Об этом говорится в официальном сообщении минфина США.

"OFAC ввел санкции против китайской компании Shanghai Saint Logistics Limited, которая действовала как главный агент по продажам в интересах иранской авиакомпании Mahan Air", - отмечается в документе.

Как указывается, эта китайская компания предоставляла услуги бронирования рейсов Mahan Air между Ираном и КНР, а также обеспечивала финансовую, административную и маркетинговую поддержку перевозок.

В минфине США напомнили: в 2018 году было признано, что деятельность Mahan Air связана с пособничеством терроризму. Эта компания, в частности, использовалась Корпусом стражей исламской революции Ирана для перевозки боевиков и оружия. Кроме того, убеждены в Вашингтоне, она помогала обеспечивать поддержку Ираном других диктаторских режимов.

"Иранский режим использует Mahan Air для поддержки нелегитимного и коррумпированного режима в Венесуэле, как это было в случае с поддержкой режима в Сирии, а также террористических ставленников (Ирана – ред.) на Ближнем Востоке", - заявил в связи с этим министр финансов США Стивен Мнучин.

Поэтому, подчеркнул он, Соединенные Штаты "не будут сомневаться" по поводу введения санкций против организаций, которые в дальнейшем будут поддерживать отношения с Mahan Air.