В США коронавирус выявили у более полутора миллиона человек

Новости мира:В США новый коронавирус обнаружили в 1 528 566 граждан.

В Соединенных Штатах Америки за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли более 900 человек.

Об этом говорится в официальных данных Центра по контролю и профилактике заболеваний Департамента здравоохранения и социальных служб США, опубликованных в ночь на 20 мая по киевскому времени.

Всего в США от COVID-19 умерли 90 тыс. 340 человек, в том числе 933 - за последние сутки. Позавчера, 18 мая, сообщалось о смерти 698 человек.

В то же время за сутки подтвержден 24 тыс. 481 новый случай инфицирования. Всего коронавирус диагностирован у 1 млн 504 тыс. 830 американцев.

В то же время, по данным американского исследовательского Университета имени Джонса Хопкинса, в США от COVID-19 умерли 91 тыс. 921 человек, в том числе 1 тыс. 554 - за последние сутки.

Всего тесты на COVID-19 сдали 12 млн 233 тыс. 987 человек, из них у 1 млн 528 тыс. 566 выявлены положительные результаты. Вылечились в США уже 289 тыс. 392 человека. Только в штате Нью-Йорк госпитализированы 76 тыс. 168 человек.