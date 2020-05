Экс-адвокат Трампа вышел из тюрьмы из-за эпидемии коронавируса

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн из-за эпидемии коронавируса досрочно выпущен из тюрьмы и проведет остаток срока заключения под домашним арестом. Об этом сообщает AFP и DW.

53-лентний юрист в четверг покинул тюрьму в штате Нью-Йорк. Суд в этом штате в декабре 2018 года приговорил Коэна к трем годам лишения свободы. В числе эпизодов, вменяемых ему в вину, значится дача ложных показаний, уклонение от уплаты налогов, а также выплата денег за молчание экс-порнозвезде Сторми Дэниэлс, которая якобы состояла в связи с Трампом, а также другим женщинам.

В рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы в США в 2016 году и сговоре окружения Трампа с российскими властями были изучены и контакты Коэна.

Michael Cohen arrives at his NYC apartment to serve the rest of his 3-year sentence at home. https://t.co/5FDocAGmiR pic.twitter.com/CO2ZoW3DZe

— NBC News (@NBCNews) May 21, 2020