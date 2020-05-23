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Пандемия: в Штатах количество умерших от COVID-19 близится к 100 тыс

Пандемия: в Штатах количество умерших от COVID-19 близится к 100 тыс
07:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в США количество жертв от болезни близится к 100 000.

Количество умерших людей от COVID-19 в Соединенных Штатах неуклонно приближается к 100-тысячной отметке, преодолев в ночь против субботы рубеж 97 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Так, по официальным данным, собранным сайтом, в США зарегистрирован 1 млн 645 тысяч людей с подтвержденным диагнозом COVID-19. При этом, число умерших от болезни превышает 97,6 тысячи пациентов. Вместе с тем, более 403 тысяч людей выздоровели полностью.

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Соединенные Штаты продолжают лидировать по количеству зараженных коронавирусом новой формы среди других стран в мире. Самая сложная ситуация при этом наблюдается в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Иллинойс.

Как сообщалось, в мире насчитывается более 5,3 млн больных COVID-19, свыше 340 тысяч умерших и свыше 2,158 миллиона людей, которые выздоровели.

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США, Америка, Коронавирус.
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