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Ядерные испытания: в американской администрации обсуждался вопрос о проведении

Ядерные испытания: в американской администрации обсуждался вопрос о проведении
09:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира:Представители администрации США 15 мая обсуждали вопрос о возможности проведения первого с 1992 года ядерного испытания.

Высокопоставленные представители администрации США 15 мая обсуждали вопрос о возможности проведения первого с 1992 года ядерного испытания, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на информированные источники.

Участники встречи рассматривали возможность проведения испытательного ядерного взрыва, мотивируя это информацией официальных лиц администрации о том, что Россия и Китай якобы проводят ядерные испытания малой мощности.

По мнению сторонников испытания, его осуществление будет способствовать поведению переговоров по СНВ, в частности, привлечения к ним Китая, к чему стремится Вашингтон.

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Встреча завершилась без конкретного решения, однако один из источников сказал, что "очень похоже на то, что разговор будет продолжен".

Другой источник сообщил, что в конечном итоге преобладало мнение, что в ответ на угрозы, исходящие от России и Китая, следует прибегнуть к другим мерам и воздержаться от возобновления испытаний.

Издание считает, что испытание, в случае его проведения, "будет иметь далеко идущие последствия для отношений с другими ядерными державами и отменит десятилетний мораторий на такие действия".

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США, Америка, Ядерные испытания.
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