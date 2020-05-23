СМИ: В США обсуждают возможность возобновления испытаний ядерного оружия

Новости мира:В Белом доме обсуждают возобновление ядерных испытаний.

Чиновники администрации Трампа во время совещания по вопросам национальной безопасности поставили вопрос о возможном возобновлении ядерных испытаний в США после их свертывания в 1992 году.

Об этом сообщило в ночь на субботу американское влиятельное издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации, а также двух бывших чиновников, знакомых с развитием ситуации.

"Это будет иметь далеко идущие последствия для отношений (США - ред.) с другими ядерными государствами и отменит мораторий на подобные действия, который существовал десятки лет", - приводит издание слова одного из источников.

Как уточняется, вопрос был поднят на совещании высокопоставленных руководителей в сфере нацбезопасности после того, как говорилось о возможном возобновлении Россией и Китаем испытаний низкопродуктивных ядерных зарядов. Эта информация была доступна в открытых источниках, однако и Москва, и Пекин официально опровергли ее.

Во время совещания не было принято ни одного решения о возобновлении ядерных испытаний в США, однако, по словам источника, это предложение продолжает быть очень актуальным в обсуждениях сейчас.

Совет национальной безопасности Белого дома от комментариев отказался.

Как сообщалось, Соединенные Штаты не проводили ядерные испытания с сентября 1992 года. Сторонники нераспространения ядерного оружия уже предупредили, что их возобновление может иметь дестабилизирующие последствия.