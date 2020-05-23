Коронакризис: в США растет уровень безработицы

Новости мира:Безработица в США в апреле возросла в каждом из 50 штатов.

Безработица возросла во всех американских штатах.

Об этом сообщает статистическое бюро Министерства труда США.

"Уровень безработицы в апреле был выше обычного во всех 50 штатах и округе Колумбия", - говорится в сообщении.

Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Неваде - 28,2%.

После Невады по уровню безработицы в апреле лидировали Мичиган (22,7%) и Гавайи (22,3%). В трех штатах безработица превысила отметку в 20%. В двадцати штатах прыжок безработицы составил не менее 10 процентных пунктов.

К штатов с самым низким уровнем безработицы относятся, кроме Северной Дакоты 8,5 и Небраски - 8,3%.