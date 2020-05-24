США провели успешное испытание лазерного оружия с корабля по безпилотнику

Новости мира:Военный корабль USS Portland провел успешные испытания боевого лазера высокой мощности, пронзив беспилотный самолет в открытом море.

Испытания состоялись на прошлой неделе, сообщили по факту в Командовании Тихоокеанского флота США.

"16 мая десантный транспортный корабль-док USS Portland (LPD 27) успешно сбил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) лазером на твердотельных элементах",- отмечается в сообщении.

Как уточнили в командовании, это было первое испытание лазера высокой мощности "на системном уровне".

По словам капитана USS Portland, испытание нового оружия на беспилотных летательных аппаратах, а также небольших плавсредствах позволяет американским военным "получать ценную информацию" о возможности лазерной системы реагирования на потенциальные угрозы.

Как сообщается, лазерная система была разработана компанией Northrop Grumman Corporation, США.