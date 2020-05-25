В США не будут пускать иностранцев, побывавших в Бразилии

Соединенные Штаты Америки запретили въезжать на территорию страны иностранцам которые побывали в Бразилии.
Соответствующий документ подписал президент США Дональд Трамп, сообщила пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что ограничения коснутся тех путешествующих, которые вернулись с Бразилии за последние две недели. Связано это с тем, что в Бразилии сейчас неблагоприятная обстановка с коронавирусом.
Неограниченный въезд в Соединенные Штаты лиц, допускается: для граждан США; любому иностранцу, который является супругом гражданина США; родителям или законным опекунам гражданина США, приемным детям граждан США и т.д.
Также ограничение не распространяется на членов экипажей авиарейсов или морских лайнеров.